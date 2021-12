Covid, 23.195 nuovi casi su 634.638 tamponi e altri 129 decessi

Ministero della Salute

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 23.195 nuovi casi di Covid a fronte di 634.638 tamponi (il giorno precedente erano stati 20.677 su 776.563 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 129 (martedì erano stati 120). I dimessi e i guariti sono 14.802. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+7) e i ricoveri nei reparti Covid (+146). In aumento il tasso di positività: al 3,7% (martedì era al 2,6%).