Covid, l'Rt sale a 0,75 ma prosegue il calo d'incidenza dei casi

Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso, e 8 Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza ma nessuna ne ha molteplici. Il tasso di occupazione per pazienti Covid nei reparti di aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 marzo) rispetto al 18,5% (rilevazione al 24 febbraio) della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei reparti di area medica scende dunque sotto la soglia di allerta del 15% per la prima volta dal 23 dicembre, quando era stato pari al 13,9%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece al 6,6% (rilevazione giornaliera Ministero Salute al 3 marzo) rispetto all'8,4% (rilevazione al 24 febbraio) della settimana precedente.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (16% contro il 18% della scorsa settimana). È in aumento invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35% contro il 33%), come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% contro il 48%).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: