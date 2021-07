Covid, proseguono a ritmo spedito le vaccinazioni nell'hub di Malpensa Fiere IPA 1 di 60 IPA 2 di 60 IPA 3 di 60 IPA 4 di 60 IPA 5 di 60 IPA 6 di 60 IPA 7 di 60 IPA 8 di 60 IPA 9 di 60 IPA 10 di 60 IPA 11 di 60 IPA 12 di 60 IPA 13 di 60 IPA 14 di 60 IPA 15 di 60 IPA 16 di 60 IPA 17 di 60 IPA 18 di 60 IPA 19 di 60 IPA 20 di 60 IPA 21 di 60 IPA 22 di 60 IPA 23 di 60 IPA 24 di 60 IPA 25 di 60 IPA 26 di 60 IPA 27 di 60 IPA 28 di 60 IPA 29 di 60 IPA 30 di 60 IPA 31 di 60 IPA 32 di 60 IPA 33 di 60 IPA 34 di 60 IPA 35 di 60 IPA 36 di 60 IPA 37 di 60 IPA 38 di 60 IPA 39 di 60 IPA 40 di 60 IPA 41 di 60 IPA 42 di 60 IPA 43 di 60 IPA 44 di 60 IPA 45 di 60 IPA 46 di 60 IPA 47 di 60 IPA 48 di 60 IPA 49 di 60 IPA 50 di 60 IPA 51 di 60 IPA 52 di 60 IPA 53 di 60 IPA 54 di 60 IPA 55 di 60 IPA 56 di 60 IPA 57 di 60 IPA 58 di 60 IPA 59 di 60 IPA 60 di 60 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici stima che "il 10-20% della popolazione non si vaccinerà" contro il coronavirus. "Tra chi non si è ancora vaccinato - sottolinea il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - ci sono gli ultra 60enni. Le Asl potrebbero trasmettere gli elenchi dei non immunizzati ai medici di famiglia, in modo da convincerli puntando sul rapporto di fiducia".