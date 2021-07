Il Green pass è "una cazzata pazzesca" che porta solo un "casino totale". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini , sottolineando che "l'85% di coloro che sono sopra i 60 è ormai vaccinato. La morte era lì. Ora dobbiamo rendere disponibile il vaccino per i 70-80enni . Il tutto con prudenza, ma senza rovinare la vita e senza multare e chiudere in casa i ragazzi che hanno sofferto per un anno e mezzo".

Per l'ex vicepremier "è giusto mettere in sicurezza i genitori e i nonni", ma adottare il Green pass significa che "devi averlo per andare in pizzeria, in discoteca. Significa il casino totale perché devono avere la seconda dose di vaccino tutti quelli che sono sotto i 40 anni. Ma prima che la facciano se ne parla a ottobre, se va bene".

Al parco acquatico "ci può andare mio padre che ha 76 anni e non mio figlio che ne ha 18", ha proseguito Salvini. "E' una cazzata pazzesca. Rovinare l'estate a pizzerie, ristoranti, alberghi… E non scherziamo sulle multe da 400 euro".