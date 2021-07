Green pass obbligatorio, Bonaccini: “Dovrebbe essere utilizzato per i grandi assembramenti”

"Il green pass andrebbe utilizzato laddove c'è il rischio di grandi assembramenti". Così Stefano Bonaccini a "Stasera Italia". "Le discoteche e le sale da ballo sono l'unico settore ancora chiuso - considera il presidente dell'Emilia-Romagna - con il green pass si potrebbe permettere a quegli imprenditori di riaprire".

"Penso anche agli stadi e ai palazzetti dello sport - aggiunge - invece che aprire limitandosi al 25% si utilizza il green pass. Poi si potrebbe estendere anche ad altri settori". Per Bonaccini, al momento, non ci sono le condizioni affinché l'obbligo venga considerato anche per il settore della ristorazione: "Se in futuro aumenteranno parecchio i contagi allora ci si potrebbe ragionare". "D'altra parte si dovrebbe premiare chi ha deciso di vaccinarsi - conclude Bonaccini - non vorrei che per colpa di troppi irresponsabili al prossimo autunno ci toccherà chiudere ciò che abbiamo, con tanti sacrifici, riaperto".