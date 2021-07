Green pass Italia, attesa per la cabina di regia | Divisa la politica

Sulla via italiana al green pass il Governo deciderà presto. Sulla decisione, che verrà presa nella cabina di regia nei prossimi giorni, peseranno i dati, l'andamento della curva epidemiologica e la diffusione delle varianti. La carta verde servirà per accedere a palestre, stadi, concerti, treni a lunga percorrenza e aerei. Non servirà, almeno per il momento, per entrare nei bar o nei ristoranti.