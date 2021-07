Covid, Gelmini: su Green pass troveremo soluzione unitaria

ansa

"Credo sia normale su un tema importante come il Green pass avere sensibilità differenti, è capitato anche in passato. Sono fiduciosa che anche su questo tema, come ha detto il presidente Fedriga, si troverà una soluzione unitaria". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a Bruxelles: "Se non vogliamo tornare a dover chiudere il Paese non possiamo perdere tempo. Dobbiamo fare uno scatto in avanti", ha aggiunto.