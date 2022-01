Covid, le Regioni tutte d'accordo: "Il sistema dei colori va rivisto"

"Procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese ". Sono gli obiettivi espressi dai presidenti delle Regioni in merito alla gestione futura della pandemia . "Superare il sistema dei colori con l'esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai sintomatici è il caposaldo di un documento che invieremo a Palazzo Chigi - chiarisce il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliando Fedriga - per il futuro confronto con il governo".

Fontana: sì alla revisione del sistema dei colori - La proposta delle Regioni al governo "sarà quella di superare il sistema dei colori - ribadisce il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo la riunione con i colleghi a Roma -, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta che come Lombardia avevo già avanzato la scorsa settimana".

Scuola, Floridia: ridurre le quarantene nelle classi - Anche sul fronte scuola si spinge per regole meno stringenti e la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia chiarisce: "Stiamo lavorando per rivedere le norme, e quindi la quarantena, perché effettivamente molti ragazzi si trovano a stare a lungo in quarantena pur essendo in salute. Dobbiamo assolutamente, almeno per i più piccoli, cominciare a ridurre i giorni della quarantena. Chiaramente non è una scelta che possiamo fare in autonomia come ministero dell'Istruzione".