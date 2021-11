Covid, variante Omicron è in Europa | Bruxelles: "Rischio alto, serve prudenza" | Nuovo sabato di proteste dei No vax

Nel centro di Milano scatta l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. L'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, è valida da sabato 27 novembre a venerdì 31 dicembre. Per chi non rispetterà l'obbligo scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3mila euro. Le vie comprese nel provvedimento sono le centralissime piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via e piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele II e piazza San Babila. Ordinanze simili sono state firmate anche in altre città italiane, tra cui Brescia, Bergamo, Aosta, Bologna e Firenze.

IPA 1 di 37 IPA 2 di 37 IPA 3 di 37 IPA 4 di 37 IPA 5 di 37 IPA 6 di 37 IPA 7 di 37 IPA 8 di 37 IPA 9 di 37 IPA 10 di 37 IPA 11 di 37 IPA 12 di 37 IPA 13 di 37 IPA 14 di 37 IPA 15 di 37 IPA 16 di 37 IPA 17 di 37 IPA 18 di 37 IPA 19 di 37 IPA 20 di 37 IPA 21 di 37 IPA 22 di 37 IPA 23 di 37 IPA 24 di 37 IPA 25 di 37 IPA 26 di 37 IPA 27 di 37 IPA 28 di 37 IPA 29 di 37 IPA 30 di 37 IPA 31 di 37 IPA 32 di 37 IPA 33 di 37 IPA 34 di 37 IPA 35 di 37 IPA 36 di 37 IPA 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci