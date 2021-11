Covid, 12.877 nuovi casi con 596.898 tamponi e altri 90 decessi

In Italia ci sono 12.877 nuovi casi di coronavirus a fronte di 596.898 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.686 con 557.180 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 90 decessi (contro i 51 di venerdì), per un totale da inizio pandemia, che arriva a 133.627. In terapia intensiva sono ricoverati 624 pazienti (+18) mentre i guariti sono 6.451. Tasso di positività al 2,1%.

Mai così tante vittime dal primo giugno - Le 90 vittime registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dal primo giugno, quando se ne contarono 93.

Il tasso di positività è in lieve calo rispetto al 2,4% del giorno prima. Sono 624 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a venerdì nel saldo tra

entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68 mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, 78 in più, secondo i dati del ministero della Salute. In isolamento domiciliare ci sono 173.496 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 178.946. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 4.994.891.