Napoli, incinta e positiva al Covid aveva partorito due gemelli: mamma non vaccinata muore a 31 anni

E' morta di Covid a 31 anni Alessandra De Rosa . La donna, ricoverata da metà ottobre in terapia intensiva al Policlinico di Napoli , aveva contratto il virus durante la gravidanza. Non era vaccinata. Le sue condizioni erano peggiorate rapidamente tanto che i gemellini che aspettava erano stati fatti nascere prematuri mentre lei era sedata. Anche i piccoli sono risultati positivi al Covid, ma ora sono in discrete condizioni di salute.

Come riportano i siti locali, la storia di Alessandra, originaria di Arzano (Napoli), si è evoluta velocemente, in circa un mese. Ricoverata a metà ottobre, la donna, già madre di tre figli, è subito finita in terapia intensiva. Da allora non si è più ripresa. I gemellini sono nati poco dopo. Ognuno di loro pesava meno di un chilo.

Il post del marito - "Il destino ha voluto così. Così crudelmente feroce, ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te, della donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E' solo un arrivederci. Ti amerò per tutto il resto della mia vita", ha scritto il marito Massimo su Facebook nel dare la notizia della sua morte.