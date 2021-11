Napoli, contagiata dal Covid durante la gravidanza: Antonietta muore a 26 anni | Aveva perso la figlia nata prematura

Dopo oltre due mesi di lotta in terapia intensiva e nonostante nel frattempo si fosse negativizzata, la 26enne, che non era vaccinata contro il Covid, è morta domenica in ospedale. Lascia il marito e un figlio. Sotto shock le comunità di Montano Antilia (Salerno), comune di origine, e di Ascea, dove risiedeva.

"E' un momento tragico, che non sarebbe mai dovuto giungere", ha commentato il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. "Un figlio che non vedrà mai più colei che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni che non rivedranno più la loro amatissima figlia, noi tutti che non incontreremo più il tuo dolcissimo sorriso. Antonietta ha intrapreso un viaggio verso il paradiso, lì dove incontrerà altri angeli in questa ancor più cupa serata di novembre", ha aggiunto il primo cittadino.