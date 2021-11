Neonata di 9 giorni morta di Covid in Inghilterra, la madre: "Non mi pento di non essermi vaccinata"

ansa

"Non mi pento di non essermi vaccinata contro il Covid". Con questa affermazione-shock al Daily Mail, Katie Leeming, 22 anni di Blackpool, nel Lancashire, rompe il silenzio dopo la morte della sua bambina, Ivy-Rose, uccisa dal coronavirus a 9 giorni di vita. "Non mi sono vaccinata dopo aver letto storie degli effetti su un sito sulla gravidanza", aggiunge. Dopo aver contratto il virus, la giovane aveva dovuto partorire alla 26ma settimana. La neonata a sua volta era risultata positiva e non ce l'ha fatta.