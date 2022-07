Covid, Iss: negli ultimi sette giorni in calo indice Rt e incidenza

indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero

Dai dati emerge inoltre il calo dell', che passa dall'1,15 del 5 luglio all'1 del 12 luglio.

Il

tasso di occupazione in terapia intensiva

tasso di occupazione in aree mediche

sale al 4,1% (rilevazione giornaliera al 21 luglio) contro il 3,9% (rilevazione giornaliera al 14 luglio). Ila livello nazionale sale invece al 17,1% (rilevazione giornaliera al 21 luglio) contro 15,8% (rilevazione giornaliera al 14 luglio).

Ricoveri: la situazione peggiore in Umbria, Calabria e Valle d'Aosta

- Umbria, Calabria e Valle d'Aosta registrano il più alto numero di ricoveri nei reparti ordinari, per i quali in una settimana sono salite da 14 a 16 le regioni che hanno superato la soglia del 15%. Nessuna ha raggiunto la soglia del 10% dei ricoveri nelle terapie intensive. La Calabria si avvicina (9,5%), seguita da Liguria (6,2%) e Sicilia (6,0%). In una settimana sono passate da zero a 3 le Regioni classificate a rischio basso. Quattro i territori che riportano molteplici allerte di resilienza.

Incidenza alta in Abruzzo, Umbria, Marche e Veneto

- Resta alta l'incidenza dei casi Covid nel periodo 15-21 luglio in quattro Regioni: Abruzzo, Umbria, Marche e Veneto. Sono però stati evidenziati segnali di raffreddamento. L'Abruzzo, che scende rispetto alla settimana precedente, si colloca a 1.421,3 casi ogni 100mila abitanti. Seguito dall'Umbria con 1.257,6, in calo rispetto a 7 giorni prima e dalle Marche con 1.235,6 ogni 100mila abitanti. Si aggiunge il Veneto con 1.167,9, anch'esso in flessione.