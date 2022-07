Covid, Gimbe: nell'ultima settimana -13% di casi ma aumentano i decessi

Nella settimana dal 13 al 19 luglio ci sono stati 10.975 ricoverati con sintomi nei reparti di area medica, rispetto a 9.724 della settimana precedente, cioè 1.251 in più, pari al 12,9%. In terapia intensiva sono invece finiti 413 pazienti rispetto a 375 dei sette giorni precedenti, cioè il 10,1% in più. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, in base al quale continuano ad aumentare i decessi: 823 a fronte di 692 della settimana precedente, +18,9%.

: nella settimana 13-19 luglio nel monitoraggio Gimbe una media di 90mila casi giornalieri. Continua, come anticipato, la crescita di, +13% e +10%, mentre 1,4 milioni di persone sono inPer quanto riguarda, secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità preso in esame dalla Fondazione Gimbe, nel periodo 24 agosto 2021-13 luglio 2022 ne sono state registrate in Italia oltre 738mila, pari al 4,9% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 6-13 luglio si è attestata all'11,7% (pari a 79.179), in aumento rispetto alla settimana precedente (10,8%).

Entrando nello specifico dei numeri, nella settimana 13-19 luglio,

in 6 Regioni si registra un incremento

percentuale dei nuovi casi (dal +0,6% delle Marche al +28,6% della Valle D'Aosta), mentre nelle restanti 15 una diminuzione (dal -0,6% del Piemonte al -18,8% della Campania). Rispetto alla settimana precedente, in 71 Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -24,2% di Napoli al -0,1% di Biella), mentre le rimanenti 36 province registrano un aumento percentuale dei nuovi casi (dal +0,1% di Teramo al +28,7% di Gorizia).

"Si impennano", intanto, le somministrazioni della

quarta dose di vaccino

: +190% in 7 giorni, ma si è "ancora lontani dal target di 100mila al giorno". "Con il progressivo declino della protezione vaccinale nei confronti della malattia grave dopo 120 giorni dalla terza dose - spiega il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, - il secondo richiamo (quarta dose) rappresenta dunque un vero e proprio trattamento salvavita, in particolare negli over 80".