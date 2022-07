Covid, via libera delle autorità Usa al vaccino Novavax

Via libera delle autorità americana al vaccino Novavax contro il Covid.

Dopo l'ok della Food and Drug Administration, anche il Centers for Disease Control and Prevention ha autorizzato il vaccino. "E' un altro passo in avanti nella nostra lotta contro il virus", afferma Joe Biden sottolineando che i vaccini sono utili anche di fronte alla variante BA.5. "Anche se sappiamo che il Covid non è finito, siamo in grado di gestire questo momento e continuare a minimizzare l'impatto del virus sulle nostre vite", mette in evidenza il presidente americano.