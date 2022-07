Covid, a Singapore muore bambina di 4 anni

Una bambina di quattro anni, risultata positiva al tampone per il Covid venerdì, è morta di polmonite innescata dal coronavirus.

E' accaduto a Singapore ed è il secondo decesso tra i minori di 12 anni. La piccola, che non aveva alcun problema di salute prima di contrarre il Covid, ha iniziato ad accusare problemi respiratori e febbre prima di aggravarsi in tempi rapidissimi. Il ministero della Salute di Singapore sta valutando la sicurezza ed efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna Covid-19 per i bambini al di sotto dei 5 anni.