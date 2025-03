Covid, la Lombardia non dimentica: oggi tutte campane suoneranno a lutto alle ore 12

In Lombardia le vittime per il Covid sono state quasi 50mila, trasformando la regione in una delle più martoriate dalla pandemia. Per questo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime che si celebra ogni anno il 18 marzo, le campane di tutte le chiese lombarde suoneranno a lutto, alle 12 in punto. È l'iniziativa promossa dai vescovi lombardi per ricordare i morti di questi cinque anni.