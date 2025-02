Dopo il Covid addio igiene: uno studente su due senza sapone o carta igienica nei bagni

Partiamo dai banchi: il 48% degli studenti interpellati definisce come scarsa l’integrità strutturale di quelli presenti in aula. E uscendo dalla classe, in territori in teoria meno frequentati e considerati meno “personali”, la situazione non migliora: più o meno gli stessi (47%) denunciano una certa noncuranza per i vari elementi - corridoi, muri, porte e maniglie - che non di rado risultano danneggiati.