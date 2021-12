Covid, Gimbe: impennata di nuovi casi, +80,7% nell'ultima settimana

Al 29 dicembre l'81,4% della popolazione (48,2 milioni) ha ricevuto almeno una dose di vaccino, 234.253 persone in più rispetto alla settimana precedente. Il 78,1% (46 milioni) ha completato il ciclo. I non vaccinati sono però 9,4 milioni, di cui 2,3 di over 50 e 3,4 milioni nella fascia d'età 5-11 anni, mentre la copertura delle terze dosi è al 58,9% con rilevanti differenze regionali. Il rallentamento dei giorni festivi ha ridotto il numero di somministrazioni tra il 20 e 26 dicembre, in particolare crolla il numero dei nuovi vaccinati over 12 (-47,5% rispetto alla settimana precedente).