In Israele via alla quarta dose, il responsabile della campagna vaccinale: "Un'arma in più contro omicron"

A "Zona Bianca" il responsabile della campagna vaccinale israeliana Arnon Shahar fa il punto della situazione sullo stato d'immunizzazione sulla quarta dose di vaccino rispetto alla nuova variante omicron: "Siamo partiti con la sperimentazione della quarta dose su una categoria di persone composta da volontari, operatori sanitari e over 60 - ha spiegato in collegamento -. Per adesso però lo Stato di Israele non ha deciso di attivare questa procedura, ma è un'arma che il primo ministro israeliano ha in tasca contro la variante omicron".

"Capisco che la popolazione è scettica ed è stanca ma il nostro piano vaccinale, sia quello israeliano si quello italiano, stiamo andando nella direzione giusta", ha aggiunto. Poi un giudizio sul "collega", Figliuolo: "Ha fatto un ottimo lavoro, l'Italia è arrivata a questa curva acuta in maniera ben preparata".