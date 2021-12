Covid, 100mila contagi in Francia: è la prima volta da inizio pandemia

Afp

In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi di Covid per la prima volta dall'inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo 2020, secondo i dati pubblicati dall'Agenzia di salute pubblica. La soglia dei 50mila contagi è stata superata il 4 dicembre: la cifra è quindi raddoppiata nel giro di tre settimane.