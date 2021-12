Covid, picco assoluto di casi in Francia e in Gran Bretagna | La Germania pensa invece a un "lockdown duro"

L'Ecdc inserisce in zona "rosso scuro" l'Est Europa, l'intera Francia e gran parte di Germania e Spagna. Gialla la Romania. Intanto i governi corrono ai ripari in vista delle Feste natalizie. C'è chi sceglie il coprifuoco come la Catalogna e chi come la Grecia opta per l'obbligo di mascherine all'aperto e ferma i concerti di Natale.

Nuovo picco di contagi anche nel Regno Unito: quasi 120 mila - Nel Regno Unito sono stati registrati quasi 120mila casi nelle ultime 24 ore (119.789), con 147 decessi. Secondo l'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica con il ceppo, identificato per la prima volta in Sudafrica, ci sarebbe tra il 50% e il 70% di probabilità in meno di ricovero.Il governo ha però ribadito che non verranno introdotte restrizioni prima del 25 dicembre, anche se non si esclude una stretta successiva.

Germania, verso la quarta dose e lockdown duro - La Germania si prepara ad alzare ulteriormente la guardia: il ministro della Salute parla della probabile necessità di una quarta dose, annunciando di aver già ordinato 80 milioni di dosi BioNTech, adeguate alla nuova mutazione. E non esclude la possibilità di dover ricorrere a "un lockdown duro", anche se per ora non sono previste altre strette.

Spagna, mascherine obbligatorie anche all'aperto - Le persone in Spagna dovranno indossare di nuovo le mascherine all'esterno, secondo i nuovi piani annunciati dal primo ministro Pedro Sanchez. Il Paese iberico ha registrato un record di 49.823 casi e si ritiene che la variante Omicron rappresenti quasi la metà delle infezioni. Il governo dichiara che l'obbligo della mascherina "deve essere trasformato in legge prima di Natale".

L'appello dell'Olanda ai cittadini: "Non andate a pranzo in Germania" - "Olandesi, non andate in Germania per fuggire dal lockdown". L'appello arriva direttamente dal premier Mark Rutte, in un documento condiviso con il presidente della Renania Settentrinale-Vestfalia, Hendrik Wuest. Con l'annuncio del lockdown pressoché totale nel loro Paese, gli olandesi hanno infatti pensato di fuggire dalle chiusure recandosi nella vicina Germania per andare a pranzo fuori o fare shopping.