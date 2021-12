Covid, Israele vieta i viaggi verso l'Italia e gli Stati Uniti

ansa

Israele ha aggiunto l'Italia e gli Stati Uniti alla sua "lista rossa" dei Paesi verso i quali è vietato viaggiare al fine di combattere la diffusione della variante Omicron del Covid. Queste restrizioni ai viaggi all'estero, che hanno già colpito Francia, Regno Unito e gran parte dei Paesi africani, entreranno in vigore mercoledì 22 dicembre e, come per gli altri Paesi "rossi", saranno valide fino al 29 dicembre.