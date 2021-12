Covid, Oms: "Il taglio della quarantena è un compromesso"

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la riduzione del periodo di quarantena decisa in alcuni Paesi, tra cui l'Italia , è "un compromesso" tra il controllo dei contagi e la necessità di far andare avanti le economie . Il direttore per le emergenze dell'Oms Michael Ryan ha dichiarato che "alcuni dati suggeriscono che per Omicron il periodo di incubazione possa essere minore di 10 giorni".

Scienza, società ed economie - Il direttore per le emergenze dell'Oms Michael Ryan ha poi dichiarato che se il periodo di quarantena viene ridotto, da una parte "ci saranno meno casi che svilupperanno la malattia e saranno potenzialmente contagiosi" e dall'altra "ci sarà un numero relativamente piccolo di persone che non trasmetteranno la malattia uscendo dalla quarantena". Un compromesso, come lo ha definito, "tra la scienza e l'essere assolutamente perfetti in quello che cerchiamo di fare e danneggiare il meno possibile economie e società", visto che "i governi stanno lottando per trovare questo bilanciamento", ha aggiunto.

Il periodo di incubazione - Ryan ha inoltre spiegato che in media il periodo di incubazione si attesta su 5-6 giorni che possono allungarsi anche a 7: per questo i governi sono chiamati a decidere sulle tempistiche. Attualmente le regole dell'Oms parlano di 10 giorni di quarantena dopo la comparsa dei sintomi e tre giorni senza sintomi. Per gli asintomatici 10 giorni dopo il test positivo. "Alcuni dati suggeriscono che per Omicron il periodo di incubazione possa essere minore", ha spiegato.