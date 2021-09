Ansa

"Abbiamo appena raggiunto e di poco superato l'80% delle prime inoculazioni: traguardo importante perché a fine settembre raggiungeremo l'80% di platea interamente vaccinata". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo. C'è però "preoccupazione su quel milione e 800mila cittadini tra i 50-59 anni non ancora vaccinato e anche se abbiamo raggiunto l'82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare".