Dopo l'ok dell'Ema , riparte a pieno regime in Italia la vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca . Le disdette tra gli aventi diritto già prenotati sono state "solo" tra il 5 e il 10%. Vaccinati con AstraZeneca il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio . Il generale ha annunciato che "da metà aprile arriverà in Italia il vaccino Johnson & Johnson , l'obiettivo è di somministrare 500mila dosi al giorno".

L'Ue ad AstraZeneca: "Stop alle esportazioni se non rispetta il contratto" - In giornata l'Ue lancia un avvertimento all'azienda anglo-svedese: "Abbiamo la possibilità di vietare un'esportazione pianificata. Questo è il messaggio ad AstraZeneca: rispetti il tuo contratto con l'Europa prima di iniziare a consegnare in altri Paesi". Ad affermarlo è il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Variante brasiliana in Sardegna - Intanto arriva in Sardegna la variante brasiliana del Covid. La presenza della mutazione sudamericana è stata confermata per la prima volta nella Regione dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dopo la mappatura dell'intero genoma virale. Esclusa invece l'ipotesi di variante brasiliana per altri campioni in Gallura.

Iss: almeno una dose di vaccino a un ovr 90 su due - Il 49% degli ultranovantenni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre nella fascia 80-89enne la percentuale sfiora il 40%. Lo scrive l'Istituto superiore di sanità nel suo report settimanale, che mette in luce i primi effetti delle vaccinazioni sugli over 80 e sugli operatori sanitari. Al 18 marzo sono state somministrate 7.366.138 dosi (5.063.136 prime dosi e 2.303.002 seconde dosi) delle 9.577.500 finora consegnate.

Vaccini, pronta una rete di 19mila farmacie - La Federazione degli Ordini dei farmacisti e la Federfarma accolgono "con soddisfazione la decisione del ministero della Salute di coinvolgere farmacisti e farmacie nella campagna vaccinale". E sottolineano che "questa scelta valorizza la rete delle farmacie (19mila tra pubbliche e private) e la professionalità dei farmacisti che sono parte integrante del Sistema sanitario nazionale".