Covid, 23.832 nuovi casi su 354.480 tamponi e altri 401 morti

Sono altri 23.832 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in flessione rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 25.735 nuovi casi. I decessi sono invece in crescita: 401 contro 386. Tasso di positività in leggero calo, al 6,7% dal 7%: 354.480 i tamponi effettuati dopo i 364.822 di venerdì. Continuano a salire i ricoveri : in terapia intensiva sono 23 in più, negli altri reparti 203 in più.

Sono oggi 3.387 i pazienti Covid ricoverati nei reparti d'urgenza, mentre nei reparti ordinari si trovano 27.061 persone.

In Lombardia 4.810 nuovi casi - E' sempre la Lombardia la Regione con il numero maggiore di contagi: se ne contano 4.810 su 56.383 test. Sempre alti i numeri anche in Emilia-Romagna, al secondo posto con i suoi 2.560 nuovi casi su 36.549 test. Al terzo posto la Campania: 2.196 casi in 24 ore su 22.090 tamponi. Sopra i duemila anche il Piemonte (2.141 su 31.017 test) e il Veneto (2.044 su 45.397 tamponi).

Attualmente positivi quasi 9mila in più - Gli attualmente positivi sono in Italia 565.453, cioè 8.914 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia raggiunge la cifra di 3.356.331, mentre i morti sono in tutto 104.642. Tra dimessi e guariti arriviamo ora 2.686.236 persone: tra loro, 14.598 nelle ultime 24 ore.