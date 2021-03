"Non penso che sara' necessario, ma se saremo costretti a farlo lo faremo". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in un'intervista a Repubblica, alla domanda se sia favorevole a sequestrare i vaccini alle aziende che come AstraZeneca non rispettano le consegne. "In situazioni di crisi assolute come quella attuale si commettono dappertutto errori e c'e' sempre spazio per imparare e migliorare