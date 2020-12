Covid, errori di metodo nel test allungano i tempi per il vaccino AstraZeneca

È quanto emerge anche, ma non solo, dall'analisi del nuovo protocollo relativo allo studio di fase III pubblicato sul sito internazionale clinicaltrials.gov in cui vengono resi pubblici tutti i dati sulle sperimentazioni cliniche.

Le valutazione dell'Ema - L'Ema, secondo quanto ha spiegato il vicedirettore esecutivo dell'Agenzia, Noël Wathion, non dispone di informazioni sufficienti sul vaccino. "Al momento, AstraZeneca ha fornito solo dati sui propri studi clinici all'Agenzia europea per i medicinali", e questi "non sono sufficienti" per concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. "Abbiamo bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità del loro vaccino", ha aggiunto Wathion. Inoltre, ha sottolineato, AstraZeneca deve ancora presentare una domanda formale, che è un'altra condizione necessaria per dare il via libera al vaccino.