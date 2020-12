Falsi operatori sanitari si offrono di somministrare il vaccino a domicilio, tentata truffa a Genova

Si presentano come operatori dell'Azienda sanitaria locale e si offrono di somministrare a domicilio il vaccino anti-Covid. Eccoli, i nuovi truffatori che si spacciano per infermieri per un servizio che non esiste. E' quanto accaduto a Genova, come hanno segnalato alcuni abitanti. "Una procedura inesistente, quella della somministrazione del farmaco a casa", sottolinea il direttore dell'Asl 3 della città Luigi Bottaro.