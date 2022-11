Covid, De Luca agli universitari: "Mascherina o Natale a letto"

L'epidemia Covid torna al centro del discorso di Vincenzo De Luca.

Parlando agli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, il presidente della Regione Campania afferma: "La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto. Non fate i disinvolti e gli ottimisti. Vi prego, quando ci sono momenti di assembramento indossatela. Ho contato solo sei persone, sei pellegrini che la indossano stamattina. Eppure c'è qualche segnale preoccupante che arriva dall'Estremo Oriente. Quello che succede in Cina dopo un mese e mezzo arriva da noi. Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi".