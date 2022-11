Covid, medico no vax: "Rientro a testa alta, non sarò un untore"

Non si era vaccinato contro il Covid e per questo era stato sospeso dal servizio.

Ma ora un medico no vax dell'ospedale di Vicenza può tornare nel suo reparto di radiologia. "Rientrerò in ospedale a testa alta - ha detto Dario Giacomini - perché non sarò mai un untore per alcun paziente. I vaccini anti-Covid sono stati più che altro un'operazione politica e non mi sono vaccinato perché sono convinto che ciò non rappresenti la soluzione per limitare il contagio. I dati dimostrano che i contagi negli ospedali ci sono stati ugualmente".