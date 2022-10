Covid, governo proroga l'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa | Approvate anche misure sui rave e il carcere ostativo

Dal primo novembre stop all' obbligo vaccinale anti Covid per i medici e le professioni sanitarie. Il decreto unico approvato dal Consiglio dei ministri contiene anche misure sui rave e il carcere ostativo , oltre al rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia . Via libera alla lista di sottosegretari e viceministri .

Le misure approvate sono state illustrate in conferenza stampa dal premier Giorgia Meloni, insieme ai ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio e della Salute Orazio Schillaci. Venerdì dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei ministri, per la nomina dei viceministri. Nello stesso giorno viceministri e sottosegretari dovrebbero prestare giuramento.

Anm: "Governo ci ha ascoltato, ci saranno norme transitorie" - "Il ministro della Giustizia e l'intero governo hanno fortunatamente dato ascolto alle indicazioni della magistratura associata" sull'"opportunità di una disciplina transitoria per importanti settori della recente riforma del processo penale". Il rinvio dell'entrata in vigore "si pone infatti come passaggio necessario alla definizione della disciplina transitoria e - questione di non minore rilievo - al riassetto organizzativo degli uffici giudiziari". È quanto dichiara in una nota il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia.

Nordio: "Su ergastolo ostativo accolte indicazioni Consulta" - Sull'ergastolo ostativo "abbiamo accolto l'indicazione della Consulta". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, spiegando che "la norma non compromette la sicurezza e la certezza della pena. "Si tratta di adeguarci alle indicazioni della Corte, e anche di recepire l'indicazione data dal precedente Parlamento che aveva proposto questa modifica".

"Su Cartabia ascoltato grido di dolore magistrati" - Abbiamo "accolto il grido di dolore di Procure, gip, Corti di Appello e Procure generale nel chiedere il rinvio dell'applicazione della riforma Cartabia che comunque va nella giusta direzione", ha spiegato ancora il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Piantedosi: "Confidiamo norma sia deterrente per stop rave" - "Confidiamo, come avviene in altri Paesi e in altri settori, che la norma, una volta introdotta, possa essere un elemento di deterrenza per questi eventi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa dopo il Cdm sottolineando che la pena per chi "organizza" un rave varia da 3 a 6 anni. Inoltre, ha aggiunto il titolare del Viminale, "confidiamo molto nella sanzione accessoria della confisca dei mezzi che vengono utilizzati" nei party.

"Dl urgente perché Italia vulnerabile ai rave" - A una stretta sui rave party "ci stavano già lavorando - ha aggiunto Piantedosi -. I requisiti di necessità e urgenza nascono dal fatto che l'assenza di una normativa efficace nel nostro Paese ci rendeva particolarmente vulnerabili, come testimonia la cronaca degli ultimi anni".

Schillaci: "Stop obbligo vaccino, quadro mutato e carenza medici" - "È anticipata al 1 novembre la scadenza dell'obbligo di vaccinazione Covid. Questo perché il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che impatto su ospedali è limitato e c'è diminuzione contagi e stabilizzazione occupazione ospedali", ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute".

"Mai pensato di non prorogare mascherine" - "Ringrazio i medici che si sono prodigati contro il Covid e stamane ho firmato l'ordinanza che proroga l'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie non solo contro il Covid ma anche per l'approssimarsi della stagione influnzale. Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione, che è condivisa anche con il primo ministro", ha affermato Schillaci.