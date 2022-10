Meloni, tocca ai sottosegretari | Sulla giustizia primo decreto del governo

Per il governo Meloni è il momento dei sottosegretari.

Il premier, infatti, non vuole perdere altro tempo, quindi sia in FdI sia nelle forze alleate ogni nodo va sciolto in questo fine settimana in vista del Cdm di lunedì. Intanto potrebbe essere sulla giustizia il primo decreto legge del governo: l'esecutivo lavora a un provvedimento urgente che porterebbe a una stretta dei "benefici penitenziari" con il "divieto di concessione" per chi non collabora con la giustizia.