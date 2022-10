Contante, Lega presenta proposta per alzare tetto a 10mila euro

Il tetto del contante potrebbe essere alzato a 10mila euro.

E' la proposta di legge depositata dalla Lega, a prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. Ad oggi, in base al Decreto Milleproroghe, il tetto del contante è fissato a 2mila euro fino al 31 dicembre 2022. Dal primo gennaio 2023 si inaugurerà, invece, il limite di mille euro per tutti i pagamenti in denaro.