Covid, Cartabellotta: "La mascherina all'aperto non serve più" | Attesa per la decisione del Cts

Secondo l'immunologo Guido Forni se la variante Delta del Covid "si diffondesse, il numero di morti potrebbe essere elevato". "È improbabile che non succeda. E' già in Gran Bretagna, dunque vicina - ha affermato in una intervista l'esponente dell'Accademia dei Lincei -. Chi è vaccinato con due dosi è piuttosto protetto. Mi preoccupano quei circa 2,8 milioni di over 60 che ancora non si sono immunizzati per niente".