Coronavirus, in Italia 495 nuovi casi con 81.752 tamponi e 21 morti

Tre Regioni con zero nuovi casi: Marche, Molise e Valle d'Aosta Sono tre le Regioni in cui nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di coronavirus: Marche, Molise e Valle d'Aosta. Pochissimi i nuovi contagi anche in Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento (2), Provincia Autonoma di Bolzano (3), Sardegna, Umbria e Basilicata (4) e Abruzzo (5).

385 in terapia intensiva, 9 ingressi in un giorno Sono 385 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (domenica erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.390, in calo di 54 unità.

10.857 attuali positivi in meno in 24 ore I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.253.460. I dimessi ed i guariti sono invece 4.049.316, mentre gli attualmente positivi scendono a 76.853, in calo di 10.857 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 74.078 persone (-10.799).