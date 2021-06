Covid, in Italia 881 nuovi casi su 150.522 tamponi e altri 17 decessi

I numeri della pandemia

Un numero così basso di decessi giornalieri (17) non si registrava dal 5 ottobre 2020, quando le vittime furono 16. Ancora in calo in Italia i ricoverati in terapia intensiva: 5 in meno di ieri per un totale di 389 letti pieni in rianimazione. Il saldo degli ingressi del giorno è di 12. Sono 60 in meno i ricoverati con sintomi negli altri reparti Covid per un totale di 2.444 posti occupati in regime ordinario.