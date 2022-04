Covid: calano indice Rt e ricoveri, ma sale l'incidenza

Cala leggermente il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, passando da 0,96 a 0,93, mentre l'incidenza dei casi Covid per 100mila abitanti sale lievemente a 699 da 675.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Appaiono in calo anche i tassi di occupazione in terapia intensiva (al 3,8% dal 4,2% della scorsa settimana) e in aree mediche a livello nazionale (al 15,6% dal 15,8% precedente).