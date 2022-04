Covid, obbligo mascherine FFP2 per trasporti e spettacoli fino al 15 giugno | Raccomandate nei negozi e centri commerciali

Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza , misura valida a partire dal 1° maggio e comunque non oltre il 15 giugno". Questi dispositivi di protezione dovranno essere usati anche per "gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso".

Mascherine raccomandate nei negozi e centri commerciali

È "comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico", precisa l'ordinanza. Si tratta, chiarisce il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, "dei luoghi di lavoro, tranne quelli di ambito sanitario, e ovunque ci sia il rischio di assembramenti, come ad esempio ristoranti, centri commerciali, negozi. In questi luoghi la mascherina è raccomandata".

Stop al modulo richiesto ai viaggiatori

L'ordinanza sui viaggi esteri prevede che il Passenger Locator Form (Plf) dal 1° maggio non sarà più necessario. Prorogata al 31 maggio le misure sugli ingressi in Italia: vaccinazione completa, o guarigione da meno di 6 mesi o test molecolare o antigenico. Il Passenger Locator Form è il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi.

L'ordinanza prevede inoltre "l'obbligo per i lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti". È "comunque raccomandato - si precisa - di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico".

Non hanno l'obbligo di indossare le mascherine "i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".