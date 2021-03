Covid, Broccolo: "Anziani vanno vaccinati col primo farmaco disponibile"

Per Francesco Broccolo gli anziani vanno vaccinati il prima possibile, non importa con quale vaccino. "Uno vale l'altro, bisogna fare il primo vaccino che viene, quello che è più comodo", afferma il virologo, ospite a "Mattino Cinque", mentre in studio si parla dei ritardi delle vaccinazioni nei confronti delle persone più fragili.

Per Broccolo è assurdo fare aspettare anziani, che rischiano ogni giorno di morire di Covid, perché mancano le dosi di Pfizer, se ne abbiamo di AstraZeneca. "Le strategie vaccinali - aggiunge ancora l'esperto - vanno decise dal ministero, non regione per regione, in base anche agli aspetti logistici".