Covid, Agenas: tasso occupazione reparti scende al 24%, calo in 6 Regioni

Nelle ultime 24 ore il tasso di occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area medica è sceso dell'1%, attestandosi al 24%.

Il dato è in calo in 6 tra Regioni e province autonome: Campania (27%), Lazio (29%), PA Bolzano (21%), PA Trento (24%), Sardegna (25%) e Veneto (16%). Cresce, invece, in 5: Emilia Romagna (24%), Liguria (33%), Marche (30%), Sicilia (35%), Umbria (31%). Lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali nel suo bollettino quotidiano.