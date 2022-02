Ucraina, Berlino: Mosca ritiri truppe dal confine | La Russia minaccia: attaccheremo se provocati

La Russia non intraprenderà alcuna azione nei confronti dell'Ucraina se Mosca non sarà provocata a farlo per motivi di sicurezza. Lo ha spiegato al Guardian il rappresentante permanente russo all'Ue Vladimir Chizhov. "Non invaderemo l'Ucraina a meno che non saremo provoati a farlo", ha detto, osservando che se Kiev lancerà un attacco contro la Russia o inzierà a "uccidere palesemente cittadini russi ovunque, non bisognerà sorprendersi se contrattaccheremo".