Ucraina, Lavrov a Putin: "Chance di accordo" | Gli Usa spostano l'ambasciata da Kiev a Leopoli

Si rafforza intanto anche l'allerta sul d-day dell'attacco: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di essere stato informato sui dettagli del possibile piano di invasione, che dovrebbe avvenire mercoledì, come indica da giorni l'intelligence americana: una data-spauracchio che il leader di Kiev ha provato ad esorcizzare decretando una "giornata dell'unità", in cui la popolazione sarà invitata a "sventolare le bandiere ucraine e a indossare i colori nazionali".

Scholz: "Ingresso Ucraina in Nato non è in agenda"

Tra aperture e accelerazioni, sembra restare centrale il tema dell'espansione a est della Nato, definita da Putin "infinita e molto pericolosa" e che avviene "a spese delle ex Repubbliche sovietiche, inclusa l'Ucraina". Una posizione che il leader del Cremlino ribadirà nell'incontro di martedì con Scholz, che da Kiev ha provato intanto a raffreddare gli animi. La questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica attualmente "non è in agenda", e proprio per questo, ha detto, è strano che Mosca agisca come se lo fosse.