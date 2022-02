Ucraina, i timori di una guerra fanno volare il gas a +12% | Petrolio record da 7 anni: Wti sfiora i 95 dollari al barile

I venti di guerra che spirano tra Russia e Ucraina pesano sui mercati.

Vola il gas, spinto dai timori di una improvvisa riduzione dei flussi in arrivo da Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo dell'8,5% a 83,50 euro al Mwh, dopo aver registrato un aumento del +12% a 88 euro. A Londra il prezzo sale del 4,45% a 185,86 penny per Mmbtu. I prezzi del petrolio segnano il record in più di sette anni: i futures sul Brent avanzano di oltre un punto percentuale a 95,56 dollari al barile, superando il picco precedente di 96,16 dollari a ottobre 2014.