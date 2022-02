Ucraina, Scholz lunedì a Kiev e poi a Mosca per cercare il dialogo

Dopo il tentativo di mediazione di Emmanuel Macron nella crisi ucraina tocca al cancelliere tedesco Olaf Scholz tentare la via del dialogo.

Sarà lui lunedì a raggiungere Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky, e poi Mosca da Vladimir Putin, con il quale cercherà di trovare una via diplomatica per risolvere le tensioni crescenti.