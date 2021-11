Covid, Abrignani (Cts): "Vaccinare anche i bambini per uscire dalla pandemia" | "Lockdown per i non vaccinati? Scelta radicale, ma da valutare"

"La vaccinazione - ha quindi spiegato Abrignani - di questa fascia dunque risulta necessaria per contrastare il serbatoio principale del virus, oltre che per evitare i rari casi gravi che hanno portato a 42 morti di bambini da inizio pandemia".



"Lockdown per i non vaccinati? Scelta radicale, ma da valutare" Quanto a un potenziamento del Green pass, Abrignani sottolinea che scelte come quella fatta dall'Austria di prevedere un lockdown solo per i non vaccinati sia una scelta "radicale, ma molto importante. Bisogna capire che ci si vaccina anche per non infettare i luoghi di socialità e di lavoro. Il Green Pass è il mezzo che garantisce la sicurezza della nostra vita fuori casa". Tuttavia, "si tratta di scelte che spettano alla politica, anche se da immunologo penso che qualsiasi decisione porti a una riduzione del pericolo sia da prendere".

Contagi, inverno e non vaccinati Quanto al ritorno della crescita dei contagi registrata negli ultimi giorni, spiega: "Ormai sappiamo che la vaccinazione protegge per il 75% dal contagio e per oltre il 90 da ospedalizzazione e morte. Vaccinarsi è una scelta al contempo egoista e altruista. Non ci può essere discussione su questo. Poi chiaramente aspettiamoci che con la variante Delta più contagiosa, l'arrivo del freddo, l'aumento della vita al chiuso e l'indebolimento del sistema immunitario per l'inverno ci siano più contagi, anche se niente in confronto ai livelli dell'anno scorso. E questo grazie ai vaccinati, non certo ai non vaccinati".

Per Abrignani inoltre le nuove cure non possono essere un'alternativa alla vaccinazione: "Gli anticorpi monoclonali curano il 40% degli ammalati e la nuova pillola sperimentale il 50. Meglio il vaccino, che non fa proprio ammalare". Inoltre i guariti che non si vaccinano "rischiano di riammalarsi e, soprattutto dopo i 50 anni, farebbero bene a fare due dosi"

"Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita, anche se riguarda soprattutto i Paesi svantaggiati che hanno pochi mezzi a disposizione e chi nei Paesi avanzati rifiuta i vaccini - conclude quidni Abrignani -. L'inverno sarà una dura prova soprattutto per queste persone. Per gli altri l'immunità data dai vaccini continua a essere molto forte, anche se richiede una ricarica ogni tanto. Nel frattempo per contenere il contagio restano utili le mascherine al chiuso, le distanze e i disinfettanti".