Covid, Gb anticipa le terze dosi: richiamo a 5 mesi dopo la seconda

Afp

La Gran Bretagna accelera sulle terze dosi del vaccino anti-Covid. I booster, infatti, saranno disponibili per chi ne ha diritto un mese prima del previsto. Lo ha deciso il governo britannico in seguito al recente aumento di contagi e alla conseguente necessità di accelerare i tempi delle vaccinazioni. L'invito è a prenotare la terza dose cinque mesi dopo aver ricevuto la seconda, in anticipo rispetto ai sei mesi inizialmente previsti.