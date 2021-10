Covid, in Gb oltre 40mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo

Afp

Sabato la Gran Bretagna ha registrato, per il quarto giorno consecutivo, oltre 40mila nuovi casi di coronavirus. Un quadro preoccupante che emerge dai dati dell'Ufficio di statistica nazionale: secondo la stampa locale i contagi sono in costante aumento dall'inizio di ottobre. Nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 43.423, in lieve calo rispetto alle 45.066 di giovedì, pari al livello più alto da luglio.